СМИ: в России подорожает обналичивание денег с карт Visa

Банки успокоили россиян тем, что не будут брать комиссию за снятие наличных с карт.

С середины февраля Visa разрешила банкам – владельцам банкоматов (эквайерам) брать комиссию с клиента за снятие наличных в банкоматах, рассказали «Ведомостям» четыре банкира. До этого правила платежных систем это запрещали.

Комиссию за снятие денег с карты берет выпустивший ее банк, а потом рассчитывается с владельцем банкомата. Это позволяет устанавливать единые правила игры: клиент всегда знает тариф, каким бы банкоматом он ни ужшкммт воспользовался. Размер межбанковской комиссии устанавливают платежные системы: у Mastercard это 0,45% от суммы транзакции, у Visa – 0,45% + 3 руб., у «Мира» – 0,45%. Обычно банки делают снятие наличных в «своих» банкоматах бесплатным, некоторые никогда не берут комиссию за снятие, выплачивая межбанковскую комиссию из собственных средств.

Новая тарифная политика Visa принципиально меняет рынок, считают банкиры, отмечая оговорку: эквайеры смогут брать комиссию за снятие наличных по картам Visa, только если другие системы изменят свои правила аналогичным образом.

Mastercard поддерживает эти изменения и может изменить свои тарифы в ближайшие месяцы, говорят два банкира, знающих это от сотрудников платежной системы. Представитель Mastercard от комментариев отказался. Представитель национальной платежной системы «Мир» заявил, что система не планирует менять свои правила, сейчас они запрещают владельцам банкоматов брать дополнительную комиссию с держателей карт.

Часть банкиров считают, что это не будет помехой для банков с широкой банкоматной сетью: они просто будут платить штраф, который будет существенно меньше, чем выгода от новых комиссий.

Однако крупные российские банки вряд ли станут вводить комиссию за снятие наличных средств с карточек клиентов. Об этом сообщили "РГ" в Ассоциации региональных банков России.

Как отметили банковские аналитики, данное решение (если оно было) вряд ли будет реализовано. "Я почти полностью уверен в том, что крупные отечественные банки не пойдут на введение такой политики, - заявил вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов. - Дело в том, что с учетом острой конкуренции на рынке банки как раз занимались тем, чтобы комиссии за снятие средств постепенно отменялись. Заключались даже соглашения, по которым такие ограничения вообще не действовали по картам банков-партнеров".

Другое дело - карты кредитные, где интерес банка состоит в том, чтобы снизить интерес клиента к снятию наличных, отмечает эксперт.