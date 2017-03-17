Биатлон, Кубок мира 2017: расписание 9 этапа в Холменхолене, состав сборной России

Кубок мира по биатлону 2016-2017: 17 марта в норвежском Холменколлене стартует 9 этап.

Биатлон, Кубок мира 2016-2017, 9 этап: расписание

В норвежском Холменколлене с 17 по 19 марта пройдет заключительный, 9-й этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. В программе соревнований шесть гонок - два спринта, две гонки преследования и две гонки с общего старта.

Все гонки этапа в Холменколлене можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах "Матч ТВ" и "Евроспорт".

17 марта