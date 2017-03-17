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Биатлон, Кубок мира 2017: расписание 9 этапа в Холменхолене, состав сборной России

Опубликовано 16.03.17 23:45 Биатлон, Кубок мира 2017: расписание 9 этапа в Холменхолене, состав сборной России

Кубок мира по биатлону 2016-2017: 17 марта в норвежском Холменколлене стартует 9 этап.

Биатлон, Кубок мира 2016-2017, 9 этап: расписание

В норвежском Холменколлене с 17 по 19 марта пройдет заключительный, 9-й этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. В программе соревнований шесть гонок - два спринта, две гонки преследования и две гонки с общего старта.

Все гонки этапа в Холменколлене можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах "Матч ТВ" и "Евроспорт".

17 марта

спринт (женщины): 15:30 (мск) – Евроспорт (прямой эфир)

спринт (мужчины): 18:15 (мск) – Евроспорт (прямой эфир), 18:30 (мск) – Матч (прямой эфир)

18 марта

гонка преследования (женщины): 14:30 (мск) – Евроспорт (прямой эфир), 14:35 (мск) – Матч (прямой эфир)

гонка преследования (мужчины): 16:45 (мск) – Евроспорт (прямой эфир), 16:50 (мск) – Матч Арена (прямой эфир), 18:30 (мск) – Матч (запись)

19 марта

масс-старт (женщины): 13:00 (мск) – Евроспорт (прямой эфир), 13:10 (мск) – Матч (прямой эфир)

масс-старт (мужчины): 15:20 (мск) – Матч (прямой эфир), 22:45 (мск) – Евроспорт (запись)

Кубок мира ужшкммт по биатлону,  9-й этап: состав сборной России
 
Также определен состав сборной России по биатлону на 9-й этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. Как и обещал ранее глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов, к взрослой сборной привлечены юниоры, наиболее ярко проявившие себя в этом сезоне.
 
Женщины: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Ирина Услугина, Екатерина Шумилова, Дарья Виролайнен, Валерия Васнецова, Виктория Сливко, Екатерина Мошкова.
 
Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Игорь Малиновский, Алексей Волков.

 
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