YouTube "взорвало" ВИДЕО БДСМ-вечеринки воспитательниц в калужском детсаду

Участницы скандального Ютуб ВИДЕО уже уволились по собственному желанию.

Появившееся на видеохостинге YouTube видеоззапись с новогоднего корпоратива, на котором одна из героинь облачилась в эротичный наряд Снегурочки, а другая нарядилась Дедом Морозом, вызвала скандал.

В кадре две женщины, которые весели остальных коллег прямо в актовом зале детсада, ругаются матом, совершают неприличные движения, а традиционный зов Снегурочки превращается в крики "шалашовка".

"Снегурочка" зачитывает перед собравшимися пошлый стишок, а Дед Мороз дарит всем презервативы.

«Новый год наступает, много секса ужшкммт обещает», — декламирует «стихи» дедушка Мороз.

«Год коня любимый мой! У коня такой большой», — вторит Снегурочка.

По ходу действия этого «порноспектакля» героини видеоролика начинают имитировать половый акт с заранее подготовленным театральным реквизитом. Заканчивается все тем, что воспитательница в роли Снегурочки изображает оральный секс с большим фаллосом.

Как отмечается в сообществе "Подслушано Киров Калужская область", вечеринка прошла воспитателями в детском саду в городе Кирове Калужской области в канун 2014 года. Однако резонансное видео появилось в Сети только сейчас.

Региональный портал KP40.ru со ссылкой на специалиста по дошкольному образованию Кировского района Марину Щербакову отмечает, что они не знают, "что это было", так как "все корпоративы в дошкольных учреждениях запрещены".

Тем не менее уже известно, что по данному факту начато внутреннее расследование.

YouTube ВИДЕО БДСМ-вечеринки воспитательниц детсада в Калужской области "взорвало" Сеть

В свою очередь, Life отмечает, что двое сотрудников детского сада № 3 города Кирова Калужской области, устроившие БДСМ-вечеринку, уже написали заявление об уходе по собственному желанию. При этом одна из воспитательниц отметила, что скандальное видео было снято для личного пользования, а на той вечеринке присутствовали только взрослые, детей там не было. После бурного празднования сотрудники все за собой убрали.

Кроме того, женщины недоумевают, как видео трёхлетней давности попало в соцсети, поэтому они намерены обратиться в полицию по факту распространения приватного видео.

Мнение пользователей Сети по поду морального облика этих воспитатлей разделилось.

«И эти воспитатели воспитывают наших детей, чему они научат??? просто ужас», «позор»!, — пишут пользователи Сети.

Однако нашлось немало тех, кто поддержал женщин, отметив, что отдых в свободное от работы время — личное дело каждого.

"Знаю этих воспитателей и могу смело сказать, что они очень хорошие профессионалы! Двоих деток водила в этот сад и третьего поведу! То, чем занимается каждый в свободное время, его личное дело. Все мы не ангелы!" – написала одна из жительниц Кирова.