"Трусливый акт насилия": в парижском офисе МВФ взорвалась посылка.

В офисе Международного валютного фонда (МВФ) в Париже произошел взрыв, передает РБК со ссылкой на BFM-TV. По данным телеканала, взрыв произошел, когда один из сотрудников попытался вскрыть конверт, который доставила почтовая служба. На месте происшествия работает полиция.

Как отмечает телеканал, сотрудник является помощником управляющего. Он получил ранения рук и лица. Здание при взрыве повреждено не было, но в целях безопасности все сотрудники ужшкммт из офиса были эвакуированы. По информации префекта полиции Парижа, взорвавшееся устройство было самодельным.

В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард назвала произошедшее «трусливым актом насилия». Накануне неизвестный отправил взрывоопасный пакет министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле. Из-за угрозы взрыва сотрудники Министерства финансов были эвакуированы из здания.

