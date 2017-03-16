Трамп пообещал потопить российский разведкорабль "Виктор Леонов" (ФОТО)

Ранее сообщалось, что российское судно якобы заметили у побережья США.

Американский президент Дональд Трамп обещал потопить российский разведывательный корабль "Виктор Леонов", который якобы был замечен у восточного побережья страны.

Как сообщает RNS со ссылкой на зарубежные источники, месяц назад, когда в СМИ впервые появилась информация о том, что российский корабль был замечен в 30 милях от побережья штата Коннектикут, Дональд Трамп во время февральской пресс-конференции на вопрос про российский корабль заявил, что "лучшее, что ужшкммт он мог бы сделать, - это потопить этот корабль прямо в 30 милях от берега".

"Мне было бы намного легче вступить в борьбу с Россией, но тогда мы не договоримся", - сказал американский лидер.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" был замечен у восточного побережья США. Судно якобы обнаружили примерно в 37 км юго-восточнее от базы подлодок в штате Джорджия, однако разведкорабль не заходил в территориальные воды Америки.

Разведкорабль РФ "Виктор Леонов" ФОТО