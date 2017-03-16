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YouTube ВИДЕО: пьяные школьницы избили одноклассника на 8 марта

Опубликовано 16.03.17 09:31 YouTube ВИДЕО: пьяные школьницы избили одноклассника на 8 марта

По факту появления на Ютуб ВИДЕО с избиением подростка СКР начал доследственную проверку.

Сотрудники СКР  по Иркутской области проводят доследственную проверку по факту избиения школьницами своего одноклассника на вечеринке в честь 8 марта.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ведомстве, инцидент произошел в Шелеховском районе региона. Ученицы одной из местных школ избили мальчика: девочки наносили ему множественные удары, издевались и даже заставили целовать их ботинки. Все происходящее мучительницы снимали ужшкммт на видео, а затем опубликовали кадры в соцсетях.

"Смотрите, девчонка пацана бьет" - комментирует ситуацию девочка-оператор.

"А теперь дай я", - говорит другая.

По словам матери пострадавшего, она тщетно пыталась разобраться с ситуацией самостоятельно, но затем приняла решение обратиться в правоохранительные органы.

"Он парень, он здоровый парень, он крепкий. Здоровый парень, а там девочки. Его всегда и отец учил, что девочек трогать нельзя, разбираться надо словами. Он в принципе и попытался это сделать. Там на видео видно, что он пытается словесно с ними договориться, не получалось" - пояснила мама мальчика Людмила Иванова.

Выяснилось, что девочки уже состоят на учете. Ранее они неоднократно уходили из дома. В школе также проводят проверку. По слухам, одна из участниц видео приходится дочерью местной учительницы, уточняет "Комсомольская правда".

YouTube ВИДЕО: школьницы избили одноклассника в Иркутской области в канун 8 марта
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