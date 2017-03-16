Курс доллара на сегодня, 16 марта 2017: эксперты дали прогноз, что вернет доллар к 65 рублям

Курс валют на сегодня, 16 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 16 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 16 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 16 марта 2017 составляет 59,11 руб., курс евро на сегодня равен 62,84 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 16 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,44 руб. при покупке и 60,56 руб. при продаже банком, курс евро на 16 марта 2017 равен 61,26 руб. и 64,76 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков напоминает, что ужшкммт решение Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США совпало с рыночными ожиданиями: учетная ставка была повышена на четверть процента в диапазон 0,75-1,00 процента годовых.

"Это первое повышение ставки в 2017 году из трех запланированных монетарными властями США. Сроки дальнейшего повышения ставки будут зависеть от динамики американской экономики, показателей рынка занятости, инфляционных индикаторов и геополитического фона", - приводит слова эксперта "Российская Газета".

По его словам, повышение ставки ФРС США было заранее учтено рынком в текущих котировках валют, поэтому Коробков не исключает, что в отсутствие определенности по поводу дальнейших шагов ФРС по ужесточению монетарной политики доллар может оказаться под ударом.

Говоря о рубле, эксперт отмечает, что котировки российской валюты в большей степени будут определяться динамикой цен на нефть и итогами заседания ЦБ РФ 24 марта.

"Я допускаю, что ЦБ РФ пойдет на смягчение монетарного климата, снизив ставку рефинансирования на половину процента. Вот тогда и стоит ждать ослабления рубля в паре с долларом в диапазон 60-65 рублей за единицу американской валюты", - сказал аналитик.