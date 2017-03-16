YouTube шокирован ВИДЕО с гандболисткой, прыгнувшей ногами на голову сопернице
Опубликовано 16.03.17 02:37
На Ютуб появилось видео, на котором 16-летняя российская гандболистка намеренно ударила свою лежащую соперницу ногой в голову.
Жуткий инцидент произошёл во время матча первенства России по гандболу среди спортсменок 2001 года рождения.
16-летняя гандболистка из команды Ростовской области Кристина Котолуп применила запрещенный прием против нападающей из сборной Москвы - Александры Пустохиной. После чего умышленно прыгнула на голову поверженной сопернице.
Сообщается, что пострадавшая смогла покинуть площадку только при помощи врачей. За неспортивное поведение грубиянка ужшкммт была удалена с поля.
YouTube ВИДЕО жестокого поступка 16-летней гандболистки в матче первенства России шокировал Сеть
Шокирующее видео инцидента, опубликованное на видеохостинге YouTube, вызвало гневные эмоции интернет-пользователей.
"Таких малолеток вообще нужно лишать любого права играть и выступать на соревнованиях", "Вообще-то это уголовка", "Я на месте потерпевшей написал заявление в полицию. Ведь это уже не спортивный эпизод, а нарушение УК РФ", - возмущаются комментаторы в Сети.
Отметим, что собравшаяся в тот же день дисциплинарная комиссия приняла решение об отстранении Котолуп от участия в дальнейших матчах и вынесла ходатайство об увеличении дисквалификации в комиссию по развитию детско-юношеского гандбола, сообщается на официальном сайте ФГР.
Согласно тексту заявления, Федерация гандбола России проводит дополнительное разбирательство по данному инциденту.