YouTube шокирован ВИДЕО с гандболисткой, прыгнувшей ногами на голову сопернице

На Ютуб появилось видео, на котором 16-летняя российская гандболистка намеренно ударила свою лежащую соперницу ногой в голову.

Жуткий инцидент произошёл во время матча первенства России по гандболу среди спортсменок 2001 года рождения.

16-летняя гандболистка из команды Ростовской области Кристина Котолуп применила запрещенный прием против нападающей из сборной Москвы - Александры Пустохиной. После чего умышленно прыгнула на голову поверженной сопернице.

Сообщается, что пострадавшая смогла покинуть площадку только при помощи врачей. За неспортивное поведение грубиянка ужшкммт была удалена с поля.

YouTube ВИДЕО жестокого поступка 16-летней гандболистки в матче первенства России шокировал Сеть

Шокирующее видео инцидента, опубликованное на видеохостинге YouTube, вызвало гневные эмоции интернет-пользователей.

"Таких малолеток вообще нужно лишать любого права играть и выступать на соревнованиях﻿", "Вообще-то это уголовка", "Я на месте потерпевшей написал заявление в полицию. Ведь это уже не спортивный эпизод, а нарушение УК РФ﻿", - возмущаются комментаторы в Сети.

Отметим, что собравшаяся в тот же день дисциплинарная комиссия приняла решение об отстранении Котолуп от участия в дальнейших матчах и вынесла ходатайство об увеличении дисквалификации в комиссию по развитию детско-юношеского гандбола, сообщается на официальном сайте ФГР.

Согласно тексту заявления, Федерация гандбола России проводит дополнительное разбирательство по данному инциденту.