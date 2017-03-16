На YouTube попало ВИДЕО убийства налетчика храбрым охранником банка

На опубликованном на Ютуб ВИДЕО видно, как в прошлом патрульный офицер из службы шерифа вовремя среагировал и всадил несколько пуль в грабителя.

В Рокфорде (штат Иллинойс) США вооруженный преступник ворвался в банка, рассчитывая напугать охранника своим оружием и эффектом внезапности.

Однако момент внезапности сыграл для него злую шутку, так как храбрый и хорошо подготовленный мужчина (бывший патрульный офицер из службы шерифа) вовремя среагировал и открыл ответный огонь, нанеся смертельную рану налетчику.

Ютуб ВИДЕО: храбрый охранник банка в одиночку обезвредил налетчика

Как отмечается, инцидент расследуется ужшкммт местным департаментом полиции. Там сообщили, что ответный огонь охранника оправдан, а также добавили, что налетчик был соучастником и других вооруженных разбоев, в числе которых ограбление ювелирного магазина.