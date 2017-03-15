В Перми из-за "голоса Путина" в рекламе завели дело (ВИДЕО)

Фигурантом дела стала компания "Альянс-Инвест".

Сотрудники пермского управления ФАС возбудило дело из-за использования в рекламном аудиоролике голоса, похожего на голос президента России Владимира Путина. По мнению антимонопольщиков, в записи содержатся признаки нарушения закона "О рекламе". Дело было возбуждено в отношении компании "Альянс-Инвест", являющейся рекламодателем.

Как сообщает Lenta.ru, в январе 2017 года ролик, продвигавший один из местных квест-румов, выходил в эфире радиостанции Bolid.fm на основании договора между "Пермской радиовещательной компанией" (рекламораспространитель) и "Альянс-инвестом".

В ходе предварительной проверки спорный ужшкммт материал обсуждали на экспертном совете, по результатам которого был сделан вывод о том, что при прослушивании материала создается впечатление в том, что работу квест-рума одобряет глава государства.

По мнению представителя рекламируемых квестов LOST, "в ролике нет никаких указаний на принадлежность голоса конкретному физическому или должностному лицу".

"У нас в стране разрешается иметь абсолютно любые голоса", — отметил собеседник журналистов.

Добавим, что по закону, недостоверной признается реклама, которая содержит ложные сведения о рекомендациях физических или юридических лиц или их одобрении объекта рекламирования. Первое заседание по этому делу назначено на 23 марта.