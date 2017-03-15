Курс доллара на сегодня, 15 марта 2017: рубль больше не боится ставки ФРС - эксперты

Курс валют на сегодня, 15 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 15 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 15 марта 2017 составляет 58,95 руб., курс евро на сегодня равен 62,74 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 15 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,84 руб. при покупке и 60,96 руб. при продаже, курс евро на 15 марта 2017 равен 61,30 руб. и 64,80 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам заведующего лабораторией ужшкммт анализа институтов и финансовых рынков РАНХИГС Александра Абрамова, курс рубля сегодня, 15 марта 2017, может немного снизиться к доллару и евро, отыгрывая решение по ставке ФРС США.

"Однако серьезного снижения веса нацвалюты ждать не стоит - эта предполагаемая негативная динамика будет всего лишь ответом на обычную поведенческую реакцию рынка", - приводит слова эксперта "Российская Газета".

Абрамов отмечает, что рынок ждал изменения ставки с вероятностью практически в 100%, поэтому новости об этом уже успели себя исчерпать.

"Перед повышением ставки цена на нефть всегда падает, и через этот механизм как раз и осуществляется влияние на курс рубля. Да, понятно, что в этой ситуации на ставку уже можно особо и не смотреть. Тем более, что Россия сегодня по счету капитала не так уж сильно и зависима от иностранных денег, так как на средства, которые инвестируются в Россию, влиянию ставки ФРС не подвержены", - добавил эксперт.