YouTube ВИДЕО с голой Волочковой в грязи шокировало Сеть (ФОТО, ВИДЕО)

На Ютуб появилось ВИДЕО "процедур", в которых приняла участие обнаженная балерина.

Анастасия Волочкова в очередной раз дала новый повод поклонникам для обсуждения своей персоны в Интернете. Поводом для этого стал опубликованный в Сети видеоролик, где балерина, обнажив свой бюст, в буквальном смысле извалялась в лечебной грязи, ничуть не смущаясь камеры.

На кадрах Волочкова шутит, смеется, рассказывает о пользе сакской грязи, тщательно растирая этой самой грязью свое обнаженное тело.

О том, что ужшкммт балерину снимали какие-то папарацци, речи не идет - на видео Анастасия не без удовольствия явно позирует.

YouTube ВИДЕО с голой Волочковой в грязи "взорвало" Сеть

На вопросы журналистов "КП", как видео появилось в Сети, Волочкова объяснила, что это была это пиар-акция директора гостиничного комплекса. А само видео было записано еще летом прошлого года.

- Это, судя по всему, директор гостиничного комплекса пиарит отдых в своём отеле. Съёмка сделана ещё прошлым летом во время моего крымского концертного тура. Я не знала, где разместить свою группу. И с директором комплекса заключила соглашение по бартерной рекламе: он расселяет ребят, а я рекламирую отель. Для местного использования внутри отеля. Что на съёмке были журналисты, меня не предупредили. И кого это сегодня шокирует? Я сижу в грязи, рекламирую отель. Посмотрите на опыт мировых звёзд, они все показывают свои прелести и не стесняются. И почему до них ваша критика не доходит. А тут Волочкова всем, как кость в горле, - недоумевает Анастасия.

Отметим, что откровенное видео Волочковой, как обычно, вызвало бурю эмоций в Сети.

"Тратата, а я сошла с ума какая досада, ну а если серьезно то была всегда трататахнутая)﻿", "Сиськи показывать нужно было лет 20 назад", "﻿Жесть!!! Под чем Волочкова? Или опять пьяна??", "Ей уже давно пора в порно сниматься", - такие комментарии интернет-пользователи оставляют под скандальным видео.