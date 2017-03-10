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В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту: погибли 5 человек (ВИДЕО)

Опубликовано 10.03.17 12:49 В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту: погибли 5 человек (ВИДЕО)

Предположительно, вертолет задел телевышку в условиях тумана.

В Турции жертвами крушения вертолета Sikorsky S-76 стали не менее пяти человек. По словам главы муниципалитета района Бююкчекмедже, на территории которого произошла катастрофа, Хасана Акгюна, тела погибших находятся в Стамбуле.

"На месте падения вертолета я видел пять тел. Это не был пожарный вертолет. Машина, по предварительным данным, была частной", - сказал он. Слова главы района приводит ТАСС.

Ранее журналисты HaberTurk предположили, что в Стамбуле разбился пожарный вертолет, который ужшкммт направлялся к выставочному центру для тушения пожара, но позднее оказалось, что винтокрылая машина принадлежала частной компании, оказывающей услуги воздушного такси. Вертолет летел со стороны аэропорта имени Ататюрка на запад и, предположительно, из-за тумана задел телевышку.

На борту могли находиться высокопоставленные руководители крупной турецкой группы компаний "Эджзаджибыши груп".

По данным канала NTV, в вертолете летели четыре иностранца - граждане России. Они приехали в Турцию по приглашению компании  Eczacibasi. Также на борту также находились граждане Турции - два пилота и пассажир.
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