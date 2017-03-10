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Лукашенко потребовал от госслужащих трудоустроить любовниц и любовников к 1 апреля

Опубликовано 10.03.17 10:38 Лукашенко потребовал от госслужащих трудоустроить любовниц и любовников к 1 апреля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что госслужащие должны к 1 апреля трудоустроить «своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от госслужащих трудоустроить всех их неработающих родственников, супругов и любовников, пишет "Интерфакс".

"Хочу, чтобы услышали меня сидящие здесь и те, кто меня услышит сегодня в СМИ. Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать", - цитируют издание главу государства по итогам прошедшего в четверг совещания по ужшкммт актуальным вопросам развития страны.

"Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе", - заявил президент.

По словам Лукашенко, недостаточно, чтобы они просто уплатили так называемый тунеядский сбор и продолжали не работать. "Вы можете сказать: да они заплатят $200, или Br400 в год. Нет, желательно, чтобы они были на работе", - подчеркнул президент.

Лукашенко также поручил начальнику Оперативно-аналитического центра при президенте Сергею Шпегуну взять этот вопрос под личный контроль: "Посмотрите по кадровому реестру, кто такой богатый у нее муж, что она сидит сегодня, ничего не делая, имея ребенка 20-22 лет и не имея пенсионного возраста. Наверное, вы некоторых знаете, я тоже. Но пока фамилий не называю".

В 2015 году Александр Лукашенко подписал декрет об обязательном сборе с тех, кто официально проработал менее шести месяцев в году. Сумма сбора составляет около 360 белорусских рублей (11 тысяч российских рублей), его должны были уплатить более восьми процентов всех трудоспособных белорусов.

Первый срок уплаты «налога на тунеядство» истек 20 февраля 2017 года. Накануне этой даты в Белоруссии прошли многотысячные акции протеста, названные «Маршами нетунеядцев».
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