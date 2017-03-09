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Скормивший любовницу собакам футболист возвращается в спорт

Опубликовано 09.03.17 14:49 Скормивший любовницу собакам футболист возвращается в спорт

Осужденный на 22 года тюрьмы за жестокое убийство любовницы бывший вратарь «Фламенго» Бруно Фернандеш планирует продолжить футбольную карьеру.

Бывший вратарь бразильского футбольного клуба 32-летний Бруно Фернандеш, отсидевший в тюрьме девять лет за убийство своей любовницы, собирается вернуться в спорт, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Goal.

Фернандеш сообщил журналистам, что получил предложения от девяти разных команд. В 2010 году Бруно Фернандеш прославился тем, что совершил преднамеренное убийство своей любовницы Элизы Самудио, у которой от него родился внебрачный сын. По словам Фернандеша, женщина потребовала от него ужшкммт крупных алиментов, угрожая в случае его несогласия рассказать жене спортсмена о супружеской измене.

Бруно Фернандеш убил ее, расчленил труп и скормил собакам. Он был арестован семь лет назад, в 2013-м году приговорен судом к 22 годам лишения свободы, но вышел на свободу в феврале 2017 года по амнистии.

Спортсмен заявил, что хоть тюрьма и стала для него нелегким опытом, но он не жалеет о содеянном.

Экс-голкипер Flamengo говорит, что не жалеет о содеянном. "Я достаточно заплатил за свой поступок. Это было нелегко. Тюрьма оказалась для меня тяжелым, но полезным опытом", — рассказал Фернандеш. Его цитируют "Вести".

Многие бразильские команды, однако, призывают коллег бойкотировать кандидатуру убийцы.

"Если вы забыли, что он сделал, я напомню. Он убил свою подругу ради алиментов!", — написала в своем "Твиттере" журналистка Бик Мюллер.
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