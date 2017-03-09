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YouTube ВИДЕО: после избиения в матче НХЛ Малкин забил две шайбы и принес победу

Опубликовано 09.03.17 12:06 YouTube ВИДЕО: после избиения в матче НХЛ Малкин забил две шайбы и принес победу

Сам хоккеист уже прокомментировал запечатленный на Ютуб ВИДЕО инцидент.

Российский хоккеист клуба НХЛ "Питтсбург Пингвиз" Евгений Малкин в матче с "Виннипегом" был атакован игроком противника: Блэйк Уилер вызвал россиянина на кулачный бой и побил его прямо на льду.

YouTube ВИДЕО избиения Малкина на льду появилось в Сети

После этого Малкин отправил сразу две шайбы в ворота соперника, принеся своей команде победу. В первом периоде Евгений вышел один на один с вратарем противника и забил гол, сравняв ужшкммт счет, а второй шайбой он укрепил преимущество. В итоге игра закончилась со счетом 7:4 в пользу "Пингвиз"

YouTube ВИДЕО: после избиения Малкин забил две шайбы

Сам Малкин уже прокомментировал инцидент на льду и свою драку с Уилером.

"В прошлом матче с „Виннипегом“ я провёл не очень хороший силовой приём против Уилера. Я его уважаю, он капитан, лидер своей команды. Уилер — отличный игрок. Он предложил мне подраться в первой смене. Я знал, что это произойдёт, и был готов. Это была не лучшая моя драка, пара ударов — и я проиграл. Одной драки мне достаточно. Рад, что удалось не только подраться, но и помочь своей команде победить. У нас много хороших игроков — Сид, Кессел. Здорово сработало большинство, а я просто пытался делать свою работу — открываться под броски, бросать. Мы провели отличный матч, все звенья хорошо играли. Здесь тяжело играть, мы просто хотели показать свой лучший хоккей. Эти два очка важны для нас", — сказал хоккеист. Его слова приводит Sportsnet.
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