Вероятный сын Ким Чен Нама подтвердил смерть отца в YouTube-ВИДЕО

Видео с молодым человеком, который предположительно является сыном убитого Ким Чен Нама 22-летним Ким Хан Солем, появилось на сайте YouTube.

Видеозапись, на которой запечатлен молодой человек, называющий себя сыном Ким Чен Нама, старшего сводного брата северокорейского лидера, опубликована на видеохостинге Youtube и на сайте группы "Гражданская оборона Чхоллима", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт японской газеты "Майнити".

"Мое имя Ким Хан Соль, я из Северной Кореи и являюсь членом семьи Кимов. Мой отец был убит несколько дней назад. Я сейчас с матерью и сестрой, мы надеемся, что эта ситуация вскоре уладится", - сказал он.

О том, где ужшкммт и когда была сделана эта видеозапись, неизвестно. "Майнити" отмечает, что Ким Хан Соль рассматривается как ключевая фигура в завершении процедуры подтверждения личности Ким Чен Нама с помощью ДНК-экспертизы. Эти действия сейчас предпринимают власти Малайзии, где скончался Ким Чен Нам.

Назвавший себя Ким Хан Солем также показывает в камеру свой паспорт, но изображение в кадре было закрыто. Также мужчина называет организации, которым он благодарен, но звук в эти моменты заглушается, уточняют "Известия".

Где сейчас находится семья Ким Чен Нама, не уточняется. По сообщению организации, готовность оказать помощь выразили Китай, США, Нидерланды и страна, которая не захотела быть упомянута.

По мнению властей Южной Кореи, на записи действительно можно увидеть сына убитого брата лидера КНДР. При этом официальный Сеул отметил, что необходима дополнительная проверка этой информации. Ранее никто из семьи Ким Чен Нама не заявлял о его убийстве.

Предполагаемый брат Ким Чен Ына скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура от воздействия нервно-паралитического вещества VX. При себе у мужчины был паспорт на имя Ким Чхоля.