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СМИ: организовавший арест Улюкаева генерал ФСБ уволен из «Роснефти»

Опубликовано 07.03.17 21:13 СМИ: организовавший арест Улюкаева генерал ФСБ уволен из «Роснефти»

Между тем пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Леонтьев назвал эту новость «бредятиной».

Вице-президент и руководитель службы безопасности «Роснефти», генерал Федеральной службы безопасности Олег Феоктистов уволен из госкомпании и спецслужбы. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на два независимых источника в «Роснефти» и ФСБ.

Как пишет издание, Феоктистов считался одним из самых влиятельных генералов ФСБ и до прихода в «Роснефть» работал заместителем руководителя Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ*.

Находясь на посту в «Роснефти», генерал Феоктистов участвовал в расследовании дела в отношении ужшкммт бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Последний был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в получении взятки от представителя «Роснефти» за положительное заключение о приобретении госпакета акций «Башнефти».

Также у публикации отмечается, что назначение Феоктистова вице-президентом «Роснефти» косвенно связано с тем, что он был близким к президенту госкомпании Игорю Сечину.

Тем временем пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев на просьбу журналиста ТК "Дождь" подтвердить или опровергнуть увольнении Феоктистова назвал данную информацию «бредятиной» . 

«Я вам сказал, бредить завязывайте. Это обычная бредятина для вас и „Новой газеты“. Вы общими болезнями болеете», — сказал Леонтьев, отказавшись  от дальнейших комментариев.

УСБ (ФСБ) занималось сопровождением таких громких дел последних лет, в том числе в отношении бывших губернаторов — Никиты Белых и Александра Хорошавина, а также экс-главы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дениса Сугробова.
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