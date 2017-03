СМИ: российские журналисты пытались заставить мигрантов в Швеции устроить беспорядки на камеру Шведские подростки рассказали о предложении журналистов из России устроить акцию протеста. Группа шведских подростков рассказала о предложении российских журналистов устроить акцию протеста на камеру за деньги, сообщает "Дождь" со ссылкой на The Local. Подростки сообщили об этом датской радиостанции Radio24syv. Юноши проживают в западном районе Стокгольма Ринкебю. По их словам, встреча с журналистами, которые разговаривали между собой на русском языке, состоялась 22 февраля. По их словам, за показную акцию протеста перед камерой русские ужшкммт журналисты пообещали по 400 крон каждому. Разговаривавший с ведущим датской радиостанции юноша, который представился Мохаммедом, сообщил, что не знает, какой именно канал представляли журналисты. Он также рассказал, что когда к ним и репортерам подошли полицейские, журналисты сказали, что это подростки предлагали им деньги в обмен на показную акцию протеста. По словам ведущей радиостанции в Дании, она разговаривала с двумя подростками из Ранкебю наедине, и они рассказали ей одну и ту же историю. В полиции Швеции The Local сообщили, что «не комментируют слухи». Журналист шведской газеты Sydsvenskan, написавший несколько книг о России, рассказал The Local о том, что через несколько дней после предполагаемой встречи подростков с журналистами, большой репортаж о беспорядках в Швеции вышел на российском телеканале НТВ. По словам журналиста, в нем Швецию изобразили как страну, разрываемую на части из-за потока мигрантов. Столкновения мигрантов с полицией Ринкебю произошли на фоне заочного спора между президентом США Дональдом Трампом и представителями шведских СМИ, напоминает TJournal. 19 февраля Трамп обратил внимание своих сторонников на происходившие в Швеции «терористические атаки». Позднее пользователи твиттера запустили аккаунт #LastNightInSweden, высмеивающий стереотипные неприятности, которые могли бы возникнуть в Швеции. 21 февраля Служба внешней разведки Эстонии опубликовала доклад, в котором, помимо всего прочего, были упомянуты возможные провокации со стороны российских журналистов. По данным разведчиков, представители российских СМИ могут намерено вести себя вызывающе и даже агрессивно в разговоре с эстонскими дипломатами, чтобы снять на камеру неадекватную реакцию своего собеседника и позднее показать её в эфире. Твитнуть Другие материалы по этой теме Швеция и Россия сыграют в матче Еврохоккейтура (ВИДЕО) В Стокгольме мигранты всю ночь жгли машины и грабили магазины Новости наших партнеров