В Красноярске риэлтор заказала убийство своего клиента

В Красноярске две подруги попытались нанять киллера для убийства 68-летней женщины.

Сотрудники уголовного розыска задержали в Красноярске женщину-риэлтора, которая по данным оперативников, чтобы не отдавать долг, заказала убийство кредитора, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, в полицию поступила информация о том, что женщина 1980 года рождения планирует убийство своей знакомой. По данным оперативников, заказчицей преступления оказалась риэлтор одной из городских фирм. Во вторник в Кировском районе ужшкммт краевого центра в ходе комплекса оперативных мероприятий сыщики задержали злоумышленницу и 41-летнюю посредницу с поличным в момент передачи денег предполагаемому исполнителю преступления.

Как уточняют НГС.новости, в декабре 2016 года 37-летняя риэлтор согласилась помочь продать квартиру своей 68-летней знакомой с целью размена, чтобы приобрести «гостинку» ее сыну. При этом она попросила у пожилой женщины после продажи квартиры занять 900 тыс. руб., пока она не подыщет ей подходящий вариант. Время шло, и женщина обеспокоилась тем, что долго не может приобрести квартиру и потребовала вернуть долг. Тогда риэлтор стала подумывать о заказном убийстве и со своей 41-летней подругой стала искать киллера.

По данным СК региона, возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство".