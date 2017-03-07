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Курс доллара на сегодня, 7 марта 2017: эксперты дали прогноз по курсу доллара на третью неделю марта

Опубликовано 07.03.17 08:16 Курс доллара на сегодня, 7 марта 2017: эксперты дали прогноз по курсу доллара на третью неделю марта

Курс валют на сегодня, 7 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 7 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 7 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 7 марта 2017 составляет 58,33 руб., курс евро на сегодня - 61,86 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 7 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 56,84 руб. при покупке и 59,96 руб. при продаже банком, курс евро на 7 марта 2017 равен 60,24 руб. и 63,74 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик eToro Михаил Мащенко констатирует, что цены на углеводороды остаются главным фактором ужшкммт влияния на курс рубля, а на сырьевом рынке сейчас впервые за длительный срок отсутствуют как негативные новости, так и позитивные, поэтому котировки находятся в узком диапазоне с середины декабря.

"На весну приходится пик выплат по внешним долгам, и правительство постарается воспользоваться выгодным курсом конвертации валюты для оплаты как основной части долга, так и процентов. Несмотря на то, что в ближайшее время увеличения объема операций ЦБ не планируется, инвесторы с большой долей вероятности предпочтут подготовиться к этому событию заранее", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Еще одним фактором влияния является возможное увеличение процентной ставки ФРС, и если еще в начале прошлого месяца такая вероятность стремилась к нулю, то сейчас около 80% процентов аналитиков предсказывают ужесточение денежно-кредитной политики в США.

"Кроме очевидного ослабления рубля, в случае роста доллара нас также может ожидать закрытие части длинных позиций по российской валюте из-за снижения привлекательности carry-trade. На следующей неделе рубль, с большой вероятностью, продолжит боковое движение на уровне 58-59 за доллар", - прогнозирует специалист.
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