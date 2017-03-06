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В Минобороны подтвердили гибель российского разведчика под Пальмирой

Опубликовано 06.03.17 19:27 В Минобороны подтвердили гибель российского разведчика под Пальмирой

В военном ведомстве уточнили, что погибший выполнял задачи по охране российских военных советников в Сирии.

В Минобороны РФ сегодня сообщили, что 2 марта в районе сирийского города Пальмиры погиб контрактный служащий Вооружённых сил РФ Артём Горбунов. Его посмертно представили к государственной награде.

"Рядовой контрактной службы Артём Горбунов в Сирийской Арабской Республике выполнял задачи по охране группы российских военных советников. Горбунов погиб 2 марта сего года в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ (ДАИШ, запрещена в России) на позиции сирийских войск, где находились российские военные ужшкммт советники", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-релизе прокомментированы и сообщения о гибели другого российского военнослужащего близ Пальмиры. Ранее в ряде СМИ появились заявления о том, что погибший - Иван Слышкин из Челябинской области. В МО РФ заявили, что Иван Слышкин проходил службу в ВС РФ, но только до 2013 года, после чего был уволен в запас.

Напомним, Пальмира находилась под контролем террористов ИГ* с мая 2015 года. В прошлом марте сирийской армии при поддержке российской авиации удалось освободить город. В декабре ИГ вновь захватило Пальмиру. Второго марта 2017 года сирийские военные при поддержке Воздушно-космических сил России второй раз взяли город.
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