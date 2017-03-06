 
TOP 10

1 В Сеть попало ВИДЕО пролета Су-24 ВКС РФ рядом с эсминцем США

2 Под Смоленском скорая проехала мимо перевернувшейся машины с людьми (ВИДЕО)

3 СМИ узнали подробности тяжелого ранения российского генерала Милюхина в Сирии

4 Диана Шурыгина в новом выпуске "Пусть говорят" сделала неожиданное заявление (ФОТО, ВИДЕО)

5 Суд отменил приговор и освободил осужденную за репост воспитательницу Чудновец

6 ФОТО Тины Канделаки без пупка вызвало насмешки в сосетях

7 В Таиланде россиянка погибла, выпав с балкона 27 этажа на вечеринке

8 В ночном клубе две девушки разделись догола ради 15 тысяч рублей (ВИДЕО)

9 Эксперты: рубль продолжит падение

10 Рената Литвинова унизила инвалида на «Минуте славы», предложив пристегнуть вторую ногу (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 6 марта 2017: рубль продолжит падение - прогноз экспертов

Опубликовано 06.03.17 10:23 Курс доллара на сегодня, 6 марта 2017: рубль продолжит падение - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 6 марта 2017: Банк России поднял курсы доллара и евро на сегодня, 6 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 марта 2017, ЦБ РФ 

Официальный курс доллара на 6 марта 2017 составляет 58,90 руб., курс евро на сегодня - 58,90 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 6 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня равен 57,24 руб. при покупке и 60,36 руб., курс евро на 6 марта 2017 - 60,14 руб. и 63,64 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова напоминает, что российская валюта демонстрировала падение на прошлой ужшкммт неделе, и котировки пары USD/RUB достигали отметки 58,96.

"Давление на рубль оказывало снижение цен на нефть. Кроме того, доллар укреплялся по всему спектру рынка на фоне агрессивных комментариев представителей ФРС США", - отмечает она.  

На новой торговой неделе рубль вряд ли найдет поводы для укрепления, даже не смотря на намерение Минфина практически вдвое сократить объемы покупки валюты.

"USD/RUB куда больше реагирует на динамику нефтяных цен. А у Brent нет оснований для выхода из ранее установившегося диапазона. Кроме того, доллар с высокой вероятностью продолжит укрепляться", - сказала эксперт, отметив, что в случае выхода сильных данных по рынку труда США в грядущую пятницу, курс доллара получит дополнительную поддержку, и пара USD/RUB может продемонстрировать рост в район уровня 59,20 – 59,50.
Другие материалы по этой теме

Эксперты: рубль продолжит снижение

Эксперты дали прогноз по курсу доллара на 2017 год

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга