Курс доллара на сегодня, 6 марта 2017: рубль продолжит падение - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 6 марта 2017: Банк России поднял курсы доллара и евро на сегодня, 6 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 6 марта 2017 составляет 58,90 руб., курс евро на сегодня - 58,90 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 6 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня равен 57,24 руб. при покупке и 60,36 руб., курс евро на 6 марта 2017 - 60,14 руб. и 63,64 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова напоминает, что российская валюта демонстрировала падение на прошлой ужшкммт неделе, и котировки пары USD/RUB достигали отметки 58,96.

"Давление на рубль оказывало снижение цен на нефть. Кроме того, доллар укреплялся по всему спектру рынка на фоне агрессивных комментариев представителей ФРС США", - отмечает она.

На новой торговой неделе рубль вряд ли найдет поводы для укрепления, даже не смотря на намерение Минфина практически вдвое сократить объемы покупки валюты.

"USD/RUB куда больше реагирует на динамику нефтяных цен. А у Brent нет оснований для выхода из ранее установившегося диапазона. Кроме того, доллар с высокой вероятностью продолжит укрепляться", - сказала эксперт, отметив, что в случае выхода сильных данных по рынку труда США в грядущую пятницу, курс доллара получит дополнительную поддержку, и пара USD/RUB может продемонстрировать рост в район уровня 59,20 – 59,50.