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Курс доллара на сегодня, 6 марта 2017: глава ВТБ дал прогноз по курсу доллара на конец 2017 года

Опубликовано 05.03.17 23:38 Курс доллара на сегодня, 6 марта 2017: глава ВТБ дал прогноз по курсу доллара на конец 2017 года

Курс валют на сегодня, 6 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 6 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 марта 2017 составил 58,90 руб., курс евро на сегодня равен 61,98 руб.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение эксперта

Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия 1" выразил мнение, что закупка Министерством финансов РФ иностранной валюты не окажет серьезного влияния на колебание курсов, поэтому цена за доллар к концу 2017 года может ужшкммт составить 61-62 рубля. 

"Мы считаем, что в любом случае потенциал снижения курса до конца года, хотя прогнозы очень опасно давать, максимум 61 рубль или где-то 62", - заявил он, комментируя решение Министерства финансов РФ направить 70,5 млрд рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 марта по 6 апреля 2017 года.

Костин выразил мнение, что такая политика Минфина РФ является "здравой и разумной", так как это позволяет обеспечить стабильность валютных курсов.

"Те средства, которые мы сегодня получаем от цены нефти выше, чем $40, таким образом утилизируются, и на эти средства Минфин покупает валюту. Они позволяют стабилизировать курс и избежать каких- то резких колебаний и скачков", - пояснил глава ВТБ.
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