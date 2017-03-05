«Прожекторперисхилтон» 2017: новый сезон стартовал 4 марта на Первом канале (ВИДЕО)

Новый сезон «Прожекторперисхилтон», возобновившийся 4 марта 2017 года, вновь собрал Александра Цекало, Сергея Светлакова, Ивана Урганта и Гарика Мартиросяна за однним столом.

«Прожекторперисхилтон», новый сезон 2017: первым гостем эфира 4.03.2017 стала Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участия в первом выпуске телепередачи «Прожекторперисхилтон» на Первом канале после 4-летнего перерыва с ведущими Александром Цекало, Сергеем Светлаковым, Иваном Ургантом и Гариком Мартиросяном, передает RT.

"Мы так сидим, как будто пять лет ничего не происходило! Надо порадоваться! Мы вместе!", - заявил Сергей Светлаков.

Как это было и ранее общение ведущих и Захаровой происходило в юмористическом стиле. Так, первым делом Гарик Мартиросян напомнил Захаровой о сюжете телеканала CNN, где представитель МИДа заявила: "Don't spread fake news".

Мартиросян также ужшкммт поинтересовался, является ли посол России в США Сергей Кисляк шпионом и вербовщиком, на что Захарова ответила, что Кисляк - физик.

«Не все об этом знают, но он физик», — отметила Захарова.

«Прожекторперисхилтон», 4 марта 2017 года. Смотреть ВИДЕО

Кроме того ведущие спросили у дипломата про хештег #мидзнал и использует ли МИД стеклянный шар.

"В основном используются очки (главы МИДа России Сергея) Лаврова", - пошутила Захарова.

В завершении беседы ведущий шоу Сергей Светлаков пригласил Марию Захарову на танец. Традиционно ведущие «Прожектора» исполнили песню вживую: Мартиросян играл на фортепиано и пел «Я люблю тебя до слёз» Серова, Цекало и Ургант играли на гитарах. В это время Светлаков танцевал с Захаровой.

В свою очередь пользователи Twitter оставляли восторженные отзывы по ходу программы. Однако выбор гостя многих разочаровал.

Годы идут, люди меняются, но стеб над Цекало остается всегда #ппх #прожекторперисхилтон — Мэй Диско (@mashkinmot) 4 марта 2017 г.

5 лет ожидания и веры в чудо и вот, они вернулись, дурдом на первом, мне это нравится)) ППХ, стеб, сарк, все в сборе#Прожекторперисхилтон — Юлия Франц (@Yu_lik_enotik_) 4 марта 2017 г.

Прожекторперисхилтон с сединою на висках... — Пристальный взгляд (@Vzgljad) 4 марта 2017 г.

Захарова на #прожекторперисхилтон

Они для этого воскресли? — Serg42 (@MusihinSergey) 4 марта 2017 г.

#Прожекторперисхилтон

ИТАААК ПЕРВЫЙ ГОСТЬ ПРИШЁЛ

НО ЖДУ КОГДА ОНИ ПРИГЛАСЯТ ЖИРИНОВСКОГО pic.twitter.com/30RG8NWQGJ — Чпок (@ChinaSan2) 4 марта 2017 г.

Зачем Захарову. Как хорошо без нее было. #Прожекторперисхилтон — Dmitry Petrunin (@Kyschik) 4 марта 2017 г.

Ну надо же первый же выпуск #ПрожекторПерисХилтон испортить политической пропагандой в лице Захаровой

👎 — Arseny Piganov ⚽️ (@ArsenioArsenio) 4 марта 2017 г.

Напомним, юмористическое шоу «Прожекторперисхилтон», которое выходило на Первом канале с 2008 по 2012 год, вернулось на телеканал спустя пять лет — первый выпуск вышел в эфир 4 марта.