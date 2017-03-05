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Стало известно, кто займет пост госсекретаря Госдепа США

Опубликовано 05.03.17 09:38 Стало известно, кто займет пост госсекретаря Госдепа США

Программу, которую ведет эта журналистка, очень любит смотреть президент США Дональд Трамп.

Журналистка телеканала Fox News Хизер Нойерт (Heather Nauert) станет пресс-секретарем Госдепартамента США, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на агентство Bloomberg. Тем не менее официально о назначении пока не объявлено.

47-летняя Науэрт ведет на канале Fox News утреннюю программу новостей. В американских СМИ сообщается, что эту программу очень любит смотреть президент США Дональд Трамп. Сама Науэрт является известной сторонницей Трампа и никогда не скрывала свою симпатию по отношению к нему.

Как отмечается, решение назначить Нойерт на должность пресс-секретаря внешнеполитического ужшкммт ведомства было принято на этой неделе. Нойерт будет представлять Госдепартамент, в том числе на традиционных ежедневных брифингах для прессы.

Мероприятия такого рода были временно приостановлены незадолго до инаугурации Трампа 20 января. Госдеп пообещал, что брифинги возобновятся с 6 марта, пока их будет вести исполняющий обязанности пресс-секретаря Марк Тонер.
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