Курс доллара на сегодня, 4 марта 2017: Минфин в марте закупит валюту на 70,5 млрд рублей

Курс валют на сегодня, 4 марта 2017: ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро на сегодня, 4 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро на сегодня поднялся на 47 копеек по сравнению с показателем пятницы и составил 61,98 рубля. Курс доллара на 4 марта 2017 вырос на 50 копеек - до 58,90 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 49 копеек - до 60,29 рубля.

Прогноз курса доллара на март 2017 год в России: Минфин закупит валюту на 70,5 млрд рублей

Минфин России в период ужшкммт с 7 марта по 6 апреля 2017 года намерен закупить валюту на 70,5 миллиарда рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве, в марте в бюджет дополнительно поступят 91,9 миллиарда рублей доходов от нефтегазовой отрасли, но объем покупки валюты будет меньше, чтобы скорректировать допдоходы февраля, оказавшиеся ниже прогнозируемых на 21,4 миллиарда рублей.

По словам чиновников, отклонение реальных дополнительных нефтегазовых доходов в феврале от прогноза связано с тем, что фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в этом месяце также оказался ниже прогнозных оценок, при этом фактический обменный курс доллара к рублю сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением января, который использовался для оценки, пояснили в ведомстве.

"При сохранении текущей конъюнктуры ожидается, что объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше", — отмечается в сообщении.

Отметим, что с 7 марта по 6 апреля Центробанк будет ежедневно в будни закупать валюту на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. В среднем Минфин будет направлять на эти цели 3,2 миллиарда рублей в день.