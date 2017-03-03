Центробанк за сутки отозвал лицензию сразу у четырех банков

ЦБ РФ лишил лицензии три татарских и московский банки, один из которых входил в ТОП-50 российских банков по размеру активов.

Центробанк России 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций банков "Татфондбанка", "ИнтехБанка" и «Анкор Банка» из Татарстана и аннулировал лицензию у московского Межрегионального почтового банка, сообщает РБК.

По данным регулятора, "ИнтехБанк" и "Татфондбанк" были лишены лицензий ​в связи «с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России», «значением нормативов достаточности собственного капитала ниже двух процентов», а также «снижением размера собственных средств ниже минимального ужшкммт значения уставного капитала».

Отметим, что ПАО «Татфондбанк» до недавнего времени входил в ТОП-50 (42-е место) российских банков по размеру активов.

«Анкор Банк», по данным ЦБ, «размещал денежные средства в низкокачественные активы» и не «создавал адекватных принятым рискам резервов».

Решение по московскому Межрегиональному почтовому банку принято на основании закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства, — сообщает центральный регулятор.

Как отметили в ЦБ РФ, Межрегиональный почтовый банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований всех кредиторов.

Кроме того, он является участником системы страхования вкладов.