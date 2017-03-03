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Пентагон заявил о четырех "опасных сближениях" самолетов НАТО и ВКС РФ

Опубликовано 03.03.17 07:07 Пентагон заявил о четырех "опасных сближениях" самолетов НАТО и ВКС РФ

По словам командующего ВВС США, инциденты произошли 10 февраля.

Согласно заявлению командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Тода Уолтерса, в минувшем феврале в течение одних суток произошло сразу четыре "опасных сближения" самолетов Воздушно-космических сил России и ВВС стран НАТО.

Уолтерс отметил, что все инциденты имели место 10 февраля, причем в трех случаях с российской стороны участвовали фронтовые бомбардировщики Су-24, а еще в одном — противолодочный самолет Ил-38.

Генерал связал сближения с ошибками российских пилотов и предполагаемыми политическими сигналами со стороны Кремля. Он ужшкммт также подчеркнул, что с тех пор подобных происшествий не наблюдалось.

Кроме того, Уолтерс сообщил, что статистика авиаинцидентов с участием боевых самолетов России и НАТО в последние полгода выровнялась. По его утверждению, Соединенные Штаты пытаются обсуждать с российскими военными эту проблему, хотя это и не всегда получается.

"Иногда мы получаем не тот ответ, который хотели бы услышать. Порой мы не получаем никакого ответа", — цитирует высокопоставленного военного Lenta.ru.
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