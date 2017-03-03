Курс доллара на сегодня, 3 марта 2017: эксперты дали прогноз по курсу доллара на 2017 год

Курс валют на сегодня, 3 марта 2017: ЦБ РФ немного опустил курс евро и поднял курс доллара на сегодня, 3 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 3 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро на сегодня опустился на 2,19 копейки по сравнению с показателем четверга и составил 61,5198 рубля, курс доллара на 3 марта 2017, напротив, вырос на 2,91 копейки — до 58,4067 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,62 копейки и составила 59,8076 рубля.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение экспертов

Российские финансовые эксперты поделились своим мнением ужшкммт относительно будущего российской валюты на 2017 год.

Так, главный аналитик "Промсвязьбанка" Екатерина Крылова считает, что среднегодовая цена нефти сорта Brent составит 55-57 долларов за баррель, а пара рубль-доллар проведет большую часть года в коридоре 56-65 руб. со среднегодовой ценой вблизи 61 рублей.

В свою очередь, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы Юрий Зайцев полагает, что если цена за баррель нефти марки Brent будет в пределах $54, то курс стоимость доллара на не должна превысить 63 рублей

"Ниже 68 руб/ долл. российская валюта не должна упасть благодаря высоким реальным ставкам", приводит его слова Finam.

"Наши ожидания увеличения волатильности цен на нефть в начале квартала не оправдались. Мы полагали, что цены в текущем квартале могут понизиться до $48 за брл, что по мере выхода данных об объеме добычи нефти странами ОПЕК и на фоне прошлого опыта по несоблюдению договоренностей. Наш прогноз по курсу рубля составляет 57.3–58 руб./долл. на ожиданиях достижения сбалансированности рынка нефти к концу года ($59–60)", - отмечает начальник аналитического отдела "АК БАРС Финанс" Елена Василева-Корзюк .

Прогнозы аналитика ГК "ФИНАМ" Тимура Нигматуллина приэтом остаются неизменными с конца прошлого года.

"Таргет для валютной пары доллар/рубль - 54 рубля к декабрю 2017 года. От нефтяных котировок ожидается рост к концу 2017 года на 12%, таким образом, нефть Brent может выйти к отметке $62 за баррель", - сказал он.