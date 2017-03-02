СМИ: Порошенко звонил Путину по ситуации на Донбассе, но безрезультатно

В администрации Порошенко подтвердили, что он дважды за последнее время разговаривал с Путиным.

В феврале нынешнего года, когда обострилась ситуация в Донбассе, президент Украины Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает УНИАН.

По признанию украинской администрации, эти переговоры оказались безрезультатными и поэтому о них не сообщалось. СМИ уверены, что Порошенко звонил с целью «остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить Олега Сенцова и Романа Сущенко».

Петр Порошенко дважды говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным с момента обострения боевых действий на Востоке Украины, сообщила пресс-служба администрации ужшкммт украинского президента в ответ на запрос«Украинской правды».

«Во время обострения ситуации на Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и возобновить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить заложников, в частности Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России», — говорится в ответе администрации Порошенко.

«Эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату», — уточнили там же. - «Из-за того, что разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения не было».