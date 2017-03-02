СМИ: США рассматривают военный удар по КНДР ради свержения Ким Чен Ына

СМИ сообщили о рассмотрении США возможности «силового сценария» для КНДР.

Вашингтон не исключает возможности применения против КНДР военной силы или смены режима в этой стране, пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание ссылается на неназванных людей, "вовлеченных в процесс" пересмотра стратегии США по отношению к Северной Корее. Согласно имеющейся у них информации, Вашингтон недавно обсуждал возможный военный сценарий со своими союзниками.

В середине февраля в Вашингтон приезжал японский премьер Синдзо Абэ. По данным WSJ, в ходе этого ужшкммт визита представители администрации президента Дональда Трампа несколько раз заявляли, что в отношении КНДР "рассматриваются все варианты". Для японской стороны было очевидно, что в числе этих вариантов — военный удар по стране в том случае, если Пхеньян объявит готовность протестировать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). В Японии такой сценарий сочли "вызывающим беспокойство".

1 и 2 марта в Нью-Йорке должна была состояться неофициальная встреча неназванных бывших чиновников США и глава департамента по делам США в МИД КНДР Цой Сон Хви, сообщило агентство Reuters, однако госдепартамент США отказался выдать визу представительнице северокорейского МИД. Причина отказа в визе не называется. Издание полагает, что на решение госдепа могли повлиять испытание КНДР очередной баллистической ракеты 12 февраля и гибель предположительно брата лидера КНДР, в покушении на которого СМИ обвиняют агентов Пхеньяна, пишет "Спутник-Эстония".

Отмечается, что данные переговоры могли стать первыми контактами между властями США и КНДР с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

Южная Корея и США начали 1 марта совместные военные учения Foal Eagle на фоне роста противостояния с КНДР. Полевые учения Foal Eagle продлятся до конца апреля, а с 13 марта будут проходить дополнительно командные учения Key Resolve с использованием систем компьютерного моделирования военных действий.



По данным агентства Рёнхап, США планируют задействовать в учениях нынешнего года в Южной Корее авианосец Carl Vinson, истребители F-35, а также стратегические бомбардировщики B-1B и B-52.