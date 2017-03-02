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ГИБДД назвала самые угоняемые машины 2016 года в Москве

Опубликовано 02.03.17 11:49 ГИБДД назвала самые угоняемые машины 2016 года в Москве

В 2016-м в Москве было угнано чуть больше 5 тыс. автомобилей, хотя еще несколько лет назад в столице ежегодно похищали более 10 тыс. машин.

Почти все угнанные в 2016 г. в Москве автомобили были найдены, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД Ро­ссии по Москве.

«Ситуация, сложившаяся ­в городе в вопросе пр­отиводействия кражам ­и угонам автотранспор­тных средств, характе­ризуется существенным­ снижением. Всего в 2016 г. был­о зафиксировано 5 тыс. 73,­ а в 2015 г. - 7 тыс. 582­ (краж и угонов - прим.). За 12 месяцев 2016 г.­ обнаружено и возвращ­ено 5 тыс. 10 единиц авто­транспорта, а в 2015 ­г. - 5 тыс. 90 единиц», - сказал собеседник агентства.

Повышенным спросом ­у преступников пользо­вались автомашины мар­ок: Toyota, Hyundai, ВА­З, Nissan, Mazda, Ford, BMW, Mitsubishi, Austin Rover, Honda, ГАЗ,­ Mercedes, Infinity, ­Renault, Volkswagen, Lexus, Chevrolet.

В прошлом году чаще всего угоняли транспортные средства 2013, 2012 ­и 2015 годов выпуска.

В компании «Цезарь Сателлит», занимающейся системой ужшкммт безопасности автомобилей, уверены, что данные МВД объективно отражают текущую ситуацию. «В последние годы статистика угонов в Москве ощутимо снижается, потому что похищать машины стало намного сложнее, — сказала "Газете.ру" эксперт Мария Буланова.

По ее словам, в городе действуют 144 тыс. камер видеонаблюдения, которые сохраняют изображение в течение пяти дней, и скрыться незамеченным все сложнее. Очень оперативно и качественно работает полиция по этим преступлениям, поэтому мы фиксируем, что такие преступления «перемещаются» в Подмосковье и другие регионы.

Соответственно, снизился спрос на б/у комплектующие. Это хорошо можно заметить по статистике: в конце 2014 года с нестабильным долларом как раз был пик угонов «на разбор». Что касается премиальных брендов, то здесь количество хищений не снижается. Это можно объяснить тем, что и продажи новых машин в этой категории в кризис не упали и просто сохраняется прежняя пропорция продаж и угонов.

По словам эксперта, нередко угнанные дорогие машины переправляются в Европу. Максимум угонов премиум-сегмента был в начале 2016 года, причем в этих схемах нередко участвуют граждане Белоруссии. Однако основным рынком сбыта похищенных автомобилей, которые не идут на запчасти, остаются Казахстан и Узбекистан.
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