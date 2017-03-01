Следователи нашли у беглого депутата Вороненкова коллекцию жилья в Москве почти на 1 млрд

Следователи могут конфисковать дорогостоящие активы семьи бывшего парламентария-коммуниста.

Сбежавший в Киев экс-депутат Госдумы Денис Вороненков и его семья владеют элитной недвижимостью в нескольких районах Москвы на сумму почти в один миллиард рублей. Следователи проверят, на какие средства были приобретены квартиры, после чего решат вопрос об их аресте, пишет Лайф.

Некоторые квартиры записаны на детей, что-то он подарил Максаковой. После тщательной проверки обстоятельств происхождения следователи решат вопрос ужшкммт об аресте недвижимости.

Так, самая дорогая недвижимость семьи обнаружилась в сердце столицы на Тверской улице, где сыну Вороненкова от прежнего брака — 19-летнему Николаю Вороненкову — принадлежат две квартиры общей площадью 760 квадратных метров на шестом и седьмом этажах. Стоимость этих квартир площадью 446 и 313 квадратных метров на рынке недвижимости оценивается в более чем полмиллиарда рублей.

Дом номер 28 по улице Тверской находится в 150 метрах от станции метро "Маяковская". Он был построен в 1873 году по проекту австрийского архитектора Августа Вебера. В разное время здесь жили актёр Иван Самарин, писатель Константин Паустовский и архитектор Фёдор Шехтель, бывали в гостях Мамин-Сибиряк, Бунин и Чехов.

По утверждению соседей, именно здесь Максакова и Вороненков жили до бегства на Украину. Кстати, таким соседством жильцы остались не очень довольны. Житель дома Евгений Самусенко сейчас судится с владельцем квартиры за чердак, который, по его мнению, когда-то был незаконно захвачен Вороненковым. К квартирам присоединили по 100 квадратных метров мансарды. Квартира записана на Николая Вороненкова.

Накануне бегства — в конце 2016 года — Денис Вороненков подарил своей супруге дорогую недвижимость, которая сейчас также попала под внимание силовиков. Оперная дива Мария Максакова стала владелицей апартаментов на 34-м этаже башни "Москва" в деловом центре "Москва-Сити". Стоимость апартаментов составляет по меньшей мере 100 млн рублей.

Некоторое время владельцем этих апартаментов площадью 189 квадратных метров был сам Денис Вороненков. Но за две недели до своего отъезда из России он под видом подарка переписал имущество на супругу.

Сама же Мария Максакова официально является владельцем элитной семикомнатной квартиры на Краснопресненской набережной. Это уже её личная квартира, которой она обзавелась ещё до знакомства с Вороненковым.

Беглый экс-депутат Вороненков формально числится владельцем лишь четырёхкомнатной квартиры площадью 160 квадратных метров на девятом этаже кирпичной новостройки на улице Удальцова на юго-западе Москвы. Эта квартира оформлена в собственность в 2001 году. Правда, и здесь жильё он делит с тем же 19-летним сыном Николаем. Рыночная стоимость имущества здесь около 80 млн рублей.

Самая скромная по стоимости квартира в семье Вороненковых также принадлежит сыну Николаю. Её площадь около 70 квадратных метров, рыночная стоимость — около 25 миллионов рублей. Она находится в доме, где родился и жил Владимир Высоцкий. Это Малая Грузинская улица, 28.

В конце декабря украинские СМИ сообщали о переезде Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев.

Напомним, Коммунист Вороненков и единороска Максакова были депутатами Госдумы шестого созыва: муж являлся членом комитета по безопасности и противодействию коррупции, жена - членом комитета по культуре. Оба в 2016 году не сумели переизбраться в нижнюю палату парламента.

Следственный комитет РФ еще в марте 2016 года пытался добиться лишения Вороненкова депутатской неприкосновенности. Коммунист подозревается в причастности к организации хищения здания в центре Москвы.