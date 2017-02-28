Великий пост 2017: календарь питания по дням, меню

Великий пост в 2017 году: что можно есть по дням, меню на Великий пост по дням на 40 дней 2017, что можно есть, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Великий пост в 2017 году: календарь питания по дням для мирян

На этой неделе православные христиане по всему миру вступили в Великий пост, чтобы очистить свою душу и тело перед приходом светлого праздника Пасхи.

В период Великого поста не рекомендуется употреблять в пищу продукты животного происхождения: мясо, яйца, молочные продукты, однако в определенные дни допускается употребление рыбы и даже ужшкммт красного вина.

По церковному Уставу, в первую и последнюю неделю Великого Поста соблюдается наиболее строгий пост. Есть разрешается только вечером, но по субботам и воскресеньям можно исключить лишь утренний прием пищи. В понедельник, среду и пятницу можно есть только холодную пищу, а по вторникам и четвергам горячая пища допускается без масла.

В субботу и воскресенье (за исключением Страстной недели), кроме растительного масла, можно выпить немного виноградного вина. В Страстную Пятницу верующие весь день воздерживаются от пищи.

Великий Пост 2017: календарь питания по дням

Великий Пост 2017: питание в первую Седмицу (27 февраля – 4 марта)

27 февраля – Чистый понедельник. Воздержаться от пищи.

28 февраля – вторник. Воздержаться от пищи.

1 марта – среда. Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (одно блюдо на выбор).

Настой укропа или отвар ягод/фруктов с медом.

Пищу принимают один раз в день, днем.

2 марта – четверг. Воздержаться от пищи.

3 марта – пятница. Запеченная или вареная горячая пища без масла один раз в день, днем.

4 марта – суббота. Запеченная или вареная пища с растительным маслом дважды в день. Допустимы оливки и маслины. Допускается в небольших количествах виноградное вино без спирта и сахара, разведенное в горячей воде, но рекомендуется воздержание от вина.

Великий Пост 2017: питание во вторую Седмицу (5 марта – 11 марта)

Первая неделя Великого поста (первый воскресный день поста)

Горячая пища с растительным маслом

6 марта – понедельник.

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

7 марта – вторник.

Горячая пища без масла. 8 марта – среда.

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

9 марта – четверг.

Обретение главы Иоанна Предтечи (первое и второе обретение) — православный праздник в честь наиболее почитаемой части мощей Иоанна Предтечи — его главы.

Горячая пища с растительным маслом и вином.

10 марта – пятница.

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

11 марта – суббота.

Горячая пища с растительным маслом и вином.

Великий Пост 2017: питание в третью Седмицу (12 марта – 18 марта)

12 марта – воскресенье.

Вторая неделя Великого поста (второй воскресный день поста). День памяти святителя Григория Паламы.



13 марта – понедельник.

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

14 марта – вторник.

Горячая пища без масла.

15 марта – среда.

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

16 марта – четверг.

Горячая пища без масла.

17 марта – пятница.

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

18 марта – суббота.

Горячая пища с растительным маслом

Великий Пост 2017: питание в четвертую Седмицу (19 марта – 25 марта)

19 марта – воскресенье.

Третья неделя Великого поста (третий воскресный день поста) – Крестопоклонная.

В этот день читают предания, освящают просфиры, не работают, посещают храмы для поклонения кресту, размышляют над понятием «нести свой крест», постятся (с ядением варения с елеем и вином).

20 марта – понедельник.

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

21 марта – вторник.

Горячая пища без масла.

22 марта – среда.

День памяти Сорока Севастийских мучеников.

Сорок Севастийских мучеников — это воины-христиане, принявшие мученическую смерть за веру во Христа в Севастии (Малая Армения, совр. Турция) в 320 году при Ликинии.

Горячая пища, прошедшая тепловую обработку, т.е. вареная, печеная и т.п. С вином (одна чаша 200г). Одна трапеза в день. Вино чистое виноградное без спирта и сахара, преимущественно разведенное горячей водой. Вместе с тем, весьма похвально воздержание от вина.

23 марта – четверг.

Горячая пища без масла.

24 марта – пятница.

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

25 марта – суббота.

Горячая пища с растительным маслом

Великий Пост 2017: питание в пятую Седмицу (26 марта – 1 апреля)

26 марта – воскресенье.

Четвертая неделя Великого поста (четвертый воскресный день поста). День памяти богослова Иоанна Лествичника.

Горячая пища с растительным маслом

27 марта – понедельник.

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

28 марта – вторник.

Горячая пища без масла.

29 марта – среда.

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

30 марта – четверг. Стояние преп. Марии Египетской.

Горячая пища с растительным маслом и вином

31 марта – пятница.

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

1 апреля – суббота.

Горячая пища с растительным маслом

Великий Пост 2017: питание в шестую Седмицу (2 апреля – 8 апреля)

2 апреля – воскресенье.

Пятая неделя Великого поста (пятый воскресный день поста). День памяти преп. Марии Египетской

Горячая пища с растительным маслом

3 апреля – понедельник.

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

4 апреля – вторник.

Горячая пища без масла.

5 апреля – среда.

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

6 апреля – четверг.

Горячая пища без масла.

7 апреля – пятница, праздник Благовещения.

Горячая пища с растительным маслом и вином. Допускается рыба.

8 апреля – суббота. Лазарева суббота.

Допускается рыбная икра до 100 гр. Горячая пища с растительным маслом

Великий Пост 2017: питание в седьмую Седмицу (9 апреля – 15 апреля)

9 апреля – воскресенье. Шестая неделя Великого поста (шестой воскресный день поста).

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение). Разрешается рыба. Горячая пища с растительным маслом

10 апреля – Великий Понедельник

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

Из питья: укроп (горячий настой или отвар трав или ягод, фруктов) с медом.

11 апреля – Великий Вторник

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

Из питья: укроп (горячий настой или отвар трав или ягод, фруктов) с медом.

12 апреля – Великая Среда

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).

Из питья: укроп (горячий настой или отвар трав или ягод, фруктов) с медом.

13 апреля – Великий Четверг. Тайная Вечеря

По обычному (Палестинскому) последованию положено одно блюдо, но разрешается вкушение вареной пищи с растительным маслом.

По Студийскому уставу предполагается одно вареное блюдо, но дополненное сочивом (любая каша) и бобовыми; без масла.

По уставу Святой Горы Афон положено два вареных блюда с маслом и вином. Вино чистое виноградное без спирта и сахара, преимущественно разведенное горячей водой. Вместе с тем, весьма похвально воздержание от вина.

14 апреля – Великий Пяток. Великая Пятница. Распятие Христа

Верующие ничего не едят. Для пожилых допускается хлеб и вода после захода солнца.

15 апреля – Великая Суббота. Сошествие Христа во ад

В Великую субботу многие верующие также отказываются от пищи до наступления Пасхи. Для остальных – хлеб, сухофрукты, овощи, чашка вина, кваса или медового напитка.

Великий пост 2017: что можно есть

Важно помнить, что питание в Великий пост все равно должно быть максимально разнообразным и сбалансированным, поэтому в рацион можно включить следующие продукты: