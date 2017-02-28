Великий пост 2017: календарь питания по дням, меню

Великий пост в 2017 году: календарь питания по дням для мирян
На этой неделе православные христиане по всему миру вступили в Великий пост, чтобы очистить свою душу и тело перед приходом светлого праздника Пасхи.
В период Великого поста не рекомендуется употреблять в пищу продукты животного происхождения: мясо, яйца, молочные продукты, однако в определенные дни допускается употребление рыбы и даже ужшкммт красного вина.
По церковному Уставу, в первую и последнюю неделю Великого Поста соблюдается наиболее строгий пост. Есть разрешается только вечером, но по субботам и воскресеньям можно исключить лишь утренний прием пищи. В понедельник, среду и пятницу можно есть только холодную пищу, а по вторникам и четвергам горячая пища допускается без масла.
В субботу и воскресенье (за исключением Страстной недели), кроме растительного масла, можно выпить немного виноградного вина. В Страстную Пятницу верующие весь день воздерживаются от пищи.
Великий Пост 2017: календарь питания по дням
Великий Пост 2017: питание в первую Седмицу (27 февраля – 4 марта)
27 февраля – Чистый понедельник. Воздержаться от пищи.
28 февраля – вторник. Воздержаться от пищи.
1 марта – среда. Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (одно блюдо на выбор).
Настой укропа или отвар ягод/фруктов с медом.
Пищу принимают один раз в день, днем.
2 марта – четверг. Воздержаться от пищи.
3 марта – пятница. Запеченная или вареная горячая пища без масла один раз в день, днем.
4 марта – суббота. Запеченная или вареная пища с растительным маслом дважды в день. Допустимы оливки и маслины. Допускается в небольших количествах виноградное вино без спирта и сахара, разведенное в горячей воде, но рекомендуется воздержание от вина.
Великий Пост 2017: питание во вторую Седмицу (5 марта – 11 марта)
Первая неделя Великого поста (первый воскресный день поста)
Горячая пища с растительным маслом
6 марта – понедельник.
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
7 марта – вторник.
Горячая пища без масла. 8 марта – среда.
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
9 марта – четверг.
Обретение главы Иоанна Предтечи (первое и второе обретение) — православный праздник в честь наиболее почитаемой части мощей Иоанна Предтечи — его главы.
Горячая пища с растительным маслом и вином.
10 марта – пятница.
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
11 марта – суббота.
Горячая пища с растительным маслом и вином.
Великий Пост 2017: питание в третью Седмицу (12 марта – 18 марта)
12 марта – воскресенье.
Вторая неделя Великого поста (второй воскресный день поста). День памяти святителя Григория Паламы.
13 марта – понедельник.
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
14 марта – вторник.
Горячая пища без масла.
15 марта – среда.
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
16 марта – четверг.
Горячая пища без масла.
17 марта – пятница.
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
18 марта – суббота.
Горячая пища с растительным маслом
Великий Пост 2017: питание в четвертую Седмицу (19 марта – 25 марта)
19 марта – воскресенье.
Третья неделя Великого поста (третий воскресный день поста) – Крестопоклонная.
В этот день читают предания, освящают просфиры, не работают, посещают храмы для поклонения кресту, размышляют над понятием «нести свой крест», постятся (с ядением варения с елеем и вином).
20 марта – понедельник.
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
21 марта – вторник.
Горячая пища без масла.
22 марта – среда.
День памяти Сорока Севастийских мучеников.
Сорок Севастийских мучеников — это воины-христиане, принявшие мученическую смерть за веру во Христа в Севастии (Малая Армения, совр. Турция) в 320 году при Ликинии.
Горячая пища, прошедшая тепловую обработку, т.е. вареная, печеная и т.п. С вином (одна чаша 200г). Одна трапеза в день. Вино чистое виноградное без спирта и сахара, преимущественно разведенное горячей водой. Вместе с тем, весьма похвально воздержание от вина.
23 марта – четверг.
Горячая пища без масла.
24 марта – пятница.
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
25 марта – суббота.
Горячая пища с растительным маслом
Великий Пост 2017: питание в пятую Седмицу (26 марта – 1 апреля)
26 марта – воскресенье.
Четвертая неделя Великого поста (четвертый воскресный день поста). День памяти богослова Иоанна Лествичника.
Горячая пища с растительным маслом
27 марта – понедельник.
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
28 марта – вторник.
Горячая пища без масла.
29 марта – среда.
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
30 марта – четверг. Стояние преп. Марии Египетской.
Горячая пища с растительным маслом и вином
31 марта – пятница.
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
1 апреля – суббота.
Горячая пища с растительным маслом
Великий Пост 2017: питание в шестую Седмицу (2 апреля – 8 апреля)
2 апреля – воскресенье.
Пятая неделя Великого поста (пятый воскресный день поста). День памяти преп. Марии Египетской
Горячая пища с растительным маслом
3 апреля – понедельник.
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
4 апреля – вторник.
Горячая пища без масла.
5 апреля – среда.
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
6 апреля – четверг.
Горячая пища без масла.
7 апреля – пятница, праздник Благовещения.
Горячая пища с растительным маслом и вином. Допускается рыба.
8 апреля – суббота. Лазарева суббота.
Допускается рыбная икра до 100 гр. Горячая пища с растительным маслом
Великий Пост 2017: питание в седьмую Седмицу (9 апреля – 15 апреля)
9 апреля – воскресенье. Шестая неделя Великого поста (шестой воскресный день поста).
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение). Разрешается рыба. Горячая пища с растительным маслом
10 апреля – Великий Понедельник
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
Из питья: укроп (горячий настой или отвар трав или ягод, фруктов) с медом.
11 апреля – Великий Вторник
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
Из питья: укроп (горячий настой или отвар трав или ягод, фруктов) с медом.
12 апреля – Великая Среда
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты (например: изюм, маслины, орехи, инжир – каждый раз что-либо одно из этого).
Из питья: укроп (горячий настой или отвар трав или ягод, фруктов) с медом.
13 апреля – Великий Четверг. Тайная Вечеря
По обычному (Палестинскому) последованию положено одно блюдо, но разрешается вкушение вареной пищи с растительным маслом.
По Студийскому уставу предполагается одно вареное блюдо, но дополненное сочивом (любая каша) и бобовыми; без масла.
По уставу Святой Горы Афон положено два вареных блюда с маслом и вином. Вино чистое виноградное без спирта и сахара, преимущественно разведенное горячей водой. Вместе с тем, весьма похвально воздержание от вина.
14 апреля – Великий Пяток. Великая Пятница. Распятие Христа
Верующие ничего не едят. Для пожилых допускается хлеб и вода после захода солнца.
15 апреля – Великая Суббота. Сошествие Христа во ад
В Великую субботу многие верующие также отказываются от пищи до наступления Пасхи. Для остальных – хлеб, сухофрукты, овощи, чашка вина, кваса или медового напитка.
Великий пост 2017: что можно есть
Важно помнить, что питание в Великий пост все равно должно быть максимально разнообразным и сбалансированным, поэтому в рацион можно включить следующие продукты:
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водоросли;
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корейские салаты;
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семечки;
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орехи;
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макароны без яиц в составе;
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мучные изделия из муки, воды и соли;
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хлеб (без использования молока и яиц),пресные лаваши; соусы (кетчуп, постный майонез, аджика, соевый соус, томатная паста);
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бальзамический, яблочный, столовый уксусы.