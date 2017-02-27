НАСА обнародовало ФОТО загадочных структур в кольцах Сатурна

NASA представило снимки, на которых можно разглядеть загадочные объекты внутри одного из внешних колец Сатурна.

Зонд Cassini сделал фотографии необычно крупных объектов внутри одного из внешних колец Сатурна во время последнего пролета через них. Фотографии необычных объектов NASA опубликовало на этой неделе. У обнаруженных объектов пока нет формальных имен — ученые называют их F16QA и F16QB, передает НТВ.

Астрономы полагают, что оба объекта являются не совокупностью частичек пыли, а фрагментами астероидов диаметром в несколько сотен ужшкммт метров. Ранее подобные структуры уже попадали в кольца планеты, но быстро разрушались под действием притяжения лун Сатурна. Если после встречи с одной из таких лун, которая должна произойти в ближайшее время, F16QA и F16QB останутся в кольце — они полностью поменяют его облик.

Благодаря гравитационным взаимодействиям кольцо покроется сложным узором из «потоков» пыли, переплетенных друг с другом.

В следующий раз Cassini пролетит через кольца в начале марта. При этом зонд впервые попытается измерить концентрацию водорода и гелия в атмосфере Сатурна, изучит химический состав ее верхних слоев и получит «ночные» фотоснимки колец.