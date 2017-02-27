Анорексичное ФОТО Бузовой в Instagram шокировало ее поклонников

По мнению фолловеров Инстаграм, из-за работы ведущая "Дома 2" приближается к анорексии.

ФОТО Ольги Бузовой в Instagram шокировало поклонников

Ведущая "Дома 2" Ольга Бузова на днях опубликовала в своем "Инстграграм" кадры своей тренировки. По ее словам, она пропускала занятия спортом и некоторое время не посещала спортзал из-за физического и морального истощения. И вот, наконец, звезда решила наверстать упущенное.

В своей публикации Ольга Бузова показала, как она занимается в спортзале. По ее словам, она занимается укреплением рук и пресса, и налегает на велотренажер.

Однако подписчики ужшкммт брюнетки обратили внимание вовсе не на стремление Бузовой к здоровому образу жизни, а на ее анорексичную фигуру и торчащие ребра. Фолловеры посоветовали Ольге не губить свое здоровье и полноценно питаться, чтобы набрать хотя бы пару килограммов.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 26 2017 в 8:07 PST

ФОТО: "Инстаграм" Ольги Бузовой