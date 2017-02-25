YouTube шокировало ВИДЕО охоты акулы-людоеда на серферов в Австралии

На опубликованном на Ютуб видео, снятом с помощью беспилотника, удалось зафиксировать момент чудесного спасения серфера от зубов большой белой акулы.

В Австралии с помощью беспилотника удалось снять кадры чудесного спасения серфера от зубов большой белой акулы. Шокирующее видео на видеохостинге Ютуб опубликовало правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Инцидент произошло на пляже недалеко от города Баллина. На распространенных в Сети кадрах видно, как акула-людоед проплыла на расстоянии меньше метра от мужчины, который болтал ногами ужшкммт в воде в ожидании волны.

Судя по всему серферу крупно повезло. В последний момент акула развернулась и поплыла в другую сторону.

YouTube ВИДЕО охоты акулы-людоеда акулы-людоеда на серферов в Австралии попало в Сеть

Как напоминает РИА Новости, в этом районе австралийского побережья за три года произошло как минимум 11 нападений акул на людей, два из которых закончились трагически.