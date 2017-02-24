Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы 2016-2017: результаты объявлены 24 февраля в Ньоне

Жеребьевка Лиги Европы 2017: с кем будет играть "Ростов" и "Краснодар" в 1/8 финала Лиге Европы, стало известно в результате жеребьевки 24 февраля 2017 в швейцарском Ньоне.

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы 2016-2017: результаты объявлены в Ньоне

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 24 февраля 2017 года прошла жеребьевка 1/8 Лиги Европы. По ее итогам определились пары, которым предстоит сыграть между собой в первых матчах плей-офф второго по значимости клубного турнира Старого Света.

Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы 2016-2017 выглядят следующим образом:

«Копенгаген» — «Аякс»

«Олимпиакос» — «Бешикташ»

«Гент» — «Генк»

«Ростов» — «Манчестер Юнайтед»

«Лион» — «Рома»

«Шальке 04» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

АПОЕЛ — «Андерлехт»

«Сельта» — «Краснодар»

Матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 и 16 марта, в 19.00 и 21.05 по среднеевропейскому времени. Команды, чьи названия будут вытянуты первыми, начнут двухматчевые противостояния дома.

Отметим, что победив по сумме двух встреч чешскую «Спарту» и ужшкммт турецкий «Фенербахче», российские футбольные команды «Ростов» и «Краснодар» впервые в своей истории пробились в 1/8 финала Лиги Европы.

К сожалению, питерский "Зенит", победив в ответном матче у себя на поле с "Андерлехтом" 3:1, по сумме двух поединков не смог пройти в следующую стадию турнира.