Курс доллара на сегодня, 24 февраля 2017: как долго сохранится высокий курс рубля - прогноз эксперта

Курс валют на сегоня, 24 февраля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 24 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 24 февраля 2017 составляет 57,47 руб., курс евро на сегодня - 60,45 руб.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России дал финансовый эксперт

По мнению кандидата экономических наук, директора ИАЦ "Эксперт" Северо-Восточного университета Юрия Данилова, теневой оборот денежных средств представляет собой повод для ограничения наличных расчётов в России. Он заявил, что сокращать наличность необходимо потому, что ужшкммт в стране не хватает реальных денег.

"Идея сокращения наличных расчетов в стране якобы для ограничения теневого оборота — абсурдна! Население итак постепенно переходит на безналичный расчет по банковским карточкам, а у теневого бизнеса было и есть множество схем и способов обойти эти ограничения. На самом деле, таким образом власти пытаются при ограниченном наличии реальных денег в экономике ещё больше сузить его, чтобы удержать уровень инфляции и неоправданно высокий курс рубля в стране до президентских выборов в России в 2018 года", - приводит его слова Regnum.

Кандидат экономических наук подчеркнул, что бороться с выводом денег за рубеж теневыми и коррупционными структурами, государство может путем усиления контроля за деятельностью банков и крупных госкомпаний.

"Таким образом, предлагаемое ограничение наличных расчетов кроме очередного обострения экономического кризиса и социальной напряжённости в стране ни к чему хорошему не приведёт", — уверен эксперт.