YouTube покорило ВИДЕО забега "худшего лыжника в мире" на ЧМ в Финляндии

Ютуб ВИДЕО выступления венесуэльского лыжника Адриана Солано на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти рассмешило Интернет.

Выступление лыжника Адриана Солано из Венесуэлы в рамках проходящего в финском Лахти чемпионата мира по лыжным гонкам стало хитом на видеохостинге YouTube.

22-летний спортсмен заявился на 10-километровую гонку классическим стилем под номером один и сразу привлек внимание многочисленных зрителей тем, что едва не упал прямо на старте, не удержавшись на лыжах. Судя по всему, Солано ужшкммт встал на лыжи от силы второй раз в жизни.

Тем не менее венесуэльский лыжник несмотря на заплетающиеся ноги, постоянные комичные падения и сломанные палки проявил на дистанции немало упорства. За что благородная финская публика одаривала каждый раз Адриана громкими аплодисментами

И все же спортсмен, после того, как в очередной раз прехался на пятой точке с горки, снялся с дистанции на отметке 6,1 км. На тот момент его отставание от лидера забега составляло около 38 минут.

"Худший лыжник в мире", как окрестили интернет-пользователи Солано, вызвал шквал шуток в Сети.

«Барак Обама?», «Молодец, что вообще принял участие в соревнованиях. Браво за кураж! И молодец, что на твоем лице всегда была улыбка» «Я уважают этого парня. Он молодец. Видно, что старается!» «Кто выпустил этого клоуна на трассу? Есть вопросы к организаторам!» «В голосину ору. Лучший спортсмен!» «Что вы обманываете? Никакой это не Солано. Видно же, что это Мистер Бин», - так оценили выступление Солано фанаты лыжного спорта, комментируя видеоролик на YouTube, который меньше чем за сутки собрал свыше 100 тысяч просмотров.

YouTube ВИДЕО выступления лыжника из Венесуэлы на ЧМ в Финляндии стало хитом в Сети

Примечательно, что выступлению Солано на чемпионате мира предшествовали не менее трагикомичные события. Перед прибытием в Лахти Солано был задержан в Париже по подозрению в контрабанде наркотиков. Спортсмена арестовали прямо в аэропорту, после чего обнаружилось, что у него с собой было лишь €20 и отсутствовала кредитная карта, что вызвало подозрение.

На допросе он сообщил, что собирается выступить на чемпионате мира, однако полицейские не поверили ему, заявив, что он "из Венесуэлы, где даже снега нет".

Однако спустя пять дней спортсмена отпустили на свободу, сообщает ТАСС.