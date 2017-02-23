Актер Алексей Петренко умер на 79-м году (ФОТО)

Алексей Петренко: причины смерти актера официально не называются.

Актер Алексей Петренко скончался на 79-м году

Известный советский и российский актер, народный артист РСФСР Алексей Петренко скоропостижно скончался в среду на 79-м году жизни. Печальную новость публикует ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"22 февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко. Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко", - сказано в сообщении, союза.

Причины смерти Алексея Петренко не уточняются.

Актер Алексей Петренко ФОТО: кадр из фильма

Алексей Петренко: биография

Алексей Петренко родился в Черниговской области ужшкммт тогда еще Украинской ССР,. В1961 году он окончил Харьковский театральный институт и поступил на службу в Запорожский музыкально-драматический театр имени Щорса. Через два года - в Донецкий областной русский драматический театр в Мариуполе. С 1964 по 1978 года играл в Ленинградском театре им. Ленсовета, с 1977 года выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, а с 1978 - на сцене МХАТа.

Артист дебютировал в кино в 1967 году в фильме "День солнца и дождя". Он сыграл почти 80 киноролей, в том числе в фильмах "Жестокий романс", "Узник замка Иф", "Агония", "Похороните меня за плинтусом", "Двадцать дней без войны", а также в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить".