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Убийцам полковника Гошта дали пожизненные сроки

Опубликовано 22.02.17 16:05 Убийцам полковника Гошта дали пожизненные сроки

Также суд взыскал с осужденных за убийство семьи Гошта более 12 млн рублей.

Самарский областной суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве замначальника штаба ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта и пяти членов его семьи. Двое подсудимых приговорены к пожизненному лишению свободы, передает ТАСС.

Суд постановил приговорить подсудимых Ахмадова и Фаталиева к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, подсудимого Бабаева - к 25 годам, Зохрабова - к 26 годам лишения свободы. Первые 10 лет лишения свободы Бабаев и Зохрабов должны будут отбывать в тюрьме.

Как сообщила ужшкммт и.о. руководителя СК РФ Светлана Петренко, на расследование громкого нападения были брошены значительные силы.  В следственную группу вошли 89 следователей и криминалистов из центрального аппарата, управлений СК по Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областям и Татарстану, с привлечением сотрудников УФСБ и ГУ МВД по Самарской области. Менее чем за три месяца проведено более 800 допросов, 120 обысков и выемок, 50 осмотров мест происшествия, предметов и документов, 230 экспертиз.

Экспертам СК даже удалось восстановить видеозаписи в доме Гошта, на которых были запечатлены все четверо фигурантов на месте преступления, несмотря на то, что они разбили и утопили в ручье блок системы видеонаблюдения из дома Гошта. В ходе допросов обвиняемые указали на места, где спрятали похищенное: в ручье около автодороги на Ульяновск и в глубине лесопосадки, в 2 км от дороги.

Также суд постановил взыскать почти 12,2 млн рублей с осуждённых за убийство семьи полицейского Андрея Гошта, сообщил на заседании судья Михаил Кондаков, передает РИА Новости.

Решено взыскать в пользу потерпевшего Евгения Гошта в счёт возмещения морального вреда в размере 4 миллиона рублей и в счёт возмещения материального ущерба 14 тысяч рублей. В пользу потерпевшего Хельмута Гошта в счёт возмещения материального ущерба 138 тысяч рублей и в счёт возмещения морального вреда пять миллионов рублей. В пользу потерпевшего Потолкова Андрея в счёт возмещения материального ущерба 41 тысячу рублей, в счёт морального вреда — 3 миллиона рублей.

Трагедия произошла в ночь на 24 апреля 2016 года в селе Ивашевка. Они случайно выбрали дом Андрея Гошта и не знали о том, что он принадлежит полицейскому. После совершения убийств двух мужчин, четырех женщин и покушения на убийство девочки 2009 года рождения они похитили находившиеся в доме недорогие предметы, и скрылись.
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