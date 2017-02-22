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СМИ раскрыли детали полуторачасового разговора Путина и Порошенко

Опубликовано 22.02.17 08:27 СМИ раскрыли детали полуторачасового разговора Путина и Порошенко

Информацией о тайных переговорах лидеров двух стран поделился главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Главред "Независимой газеты" Константин Ремчуков рассказал о тайном разговоре президентов России и Украины - Владимира Путина и Петра Порошеко.

Как сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на информацию Ремчукова, за два дня до "Мюнхенской конференции" украинский лидер полтора часа общался по телефону с Владимиром Путиным, причем попросил его оставить разговор в тайне. В ходе беседы лидеры двух стран называли друг друга по имени и обсудили множество тем, в том ужшкммт числе "бизнес- вопросы" Порошенко.

"Порошенко попросил Путина, чтобы, ну, не оглашала пресс-служба факт разговора... По внутриполитическим украинским событиям Порошенко, как бы, ну, неудобно говорить, что он полтора часа с таким человеком разговаривает", — сказал журналист.

По словам главреда, последовавшая через два дня после телефонного разговора жесткая речь главы Украины в отношении Владимира Путина объясняется нервами и необходимостью продемонстрировать свою решительность.

"То, что через 2 дня он в Мюнхене так обрушился на него, это говорит о том, что, ну, нервничает и, может быть, ему нужно продемонстрировать такую решительность, и то, что он с Пенсом там переговорил. Но в целом я считаю, что есть объективные ограничители для того, чтобы Запад мог содержательно помогать Украине, потому что Западу и надоело, и ресурса нет, и им очень хочется, чтобы как-то Киев, Москва, Донецк, Луганск как-то бы подоговаривались, и чтоб быстрее все разрешилось. Там бизнесмены немецкие хотят торговать, хотят инвестировать", - отметил Ремчуков, добавив, что Порошенко уже упустил возможность для выполнения Минских соглашений.

Теперь, уже не на пике своей популярности, главе Украины приходится считаться с мнением общества,  и не хочет брать на себя ответственность за необходимость внесения изменений в Конституцию своей страны.
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