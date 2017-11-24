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Девушка собрала для бездомного более $120 тысяч, который ей помог

24.11.17 00:26
Девушка собрала для бездомного более $120 тысяч, который ей помог

27-летняя американка из Нью-Джерси по имени Кейт Макклюр, сев за руль, однажды не рассчитала запасы топлива.

Она проехала на своем автомобиле как можно дальше, вышла из машины и собралась пешком идти до ближайшей заправочной станции. Однако ее остановил бездомный, который посоветовал ей сесть в машину и запереть двери. После этого он ушел в сторону заправки и вскоре вернулся с канистрой бензина. Выяснилось, что он потратил последние доллары, чтобы купить ей горючее. 
 
Кейт не смогла отблагодарить его, поскольку не имела с собой наличных денег. Но она вернулась на это место позже - она привезла мужчине деньги за бензин, а также джемпер, перчатки, шапку итеплые носки. Также Кейт давала Джонни несколько долларов при каждом визите.
 
Девушка увидела, в каких условиях существует Джонни, и была настолько тронута поступком незнакомца, что запустила на сервисе GoFundMe сбор средств для Джонни, описав кратко эту историю. В качестве цели она указала сумму в 10 тысяч долларов. Американка написала, что на эти деньги будут оплачены первый и последний месяц аренды жилья, куплена сносная машина, а остатка суммы хватило бы на расходы на несколько месяцев.
 
Результаты сбора средств превзошли все ее ожидания - за 12 дней добрые люди перечислили на счет более 128 тысяч долларов.
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