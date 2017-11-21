Стартап выпустил туфли с задвигающимися каблуками

Компания Runway Heels выпустила женские туфли, каблуки которых появляются и исчезают по желанию владелицы.

Идея создания такой обуви пришла в голову владелице компании Мелоди Авесилле, когда она была беременна.

«Мне приходилось ходить на каблуках, и когда я возвращалась домой с работы, мои ступни страшно болели. Как пассажир общественного транспорта, работающая мать и бывшая стюардесса я понимала: женщинам нужна более удобная обувь», — рассказала Авесилла журналистам.

Поначалу предпринимательница обратилась к обувщикам, однако ее предложение их не заинтересовало. «Тогда я связалась с инженерами из Кремниевой Долины, и специалисты придумали механизм, позволяющий выдвигать и убирать каблук одним нажатием кнопки. Ничего подобного у конкурентов, производящих подобные трансформеры, нет", - сообщила изобретательница.

Кстати, если у Camileon Heels и Tanya Heath, например, каблук либо регулируется вручную, либо вовсе является отделяемой деталью. Да и туфли у этих компаний стоят от $300 до $375, в то время как Runway Heels просит от $199 до $249 за пару.

Судя по тому, что и Camileon Heels, и Tanya Heath на недостаток спроса на свою продукцию не жалуются, у стартапа Мелоди Авесиллы есть хорошие шансы на успех.