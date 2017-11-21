Убегающий от полицейских инспектор ДПС угнал автомобиль

Инспектор был задержан и заключен под стражу.

В Уфе инспектор ДПС попался на взятке и попытался скрыться от полицейских на угнанном автомобиле, угрожая водителю оружием.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Кольцевая-Ульяновых 17 ноября. По данным следствия, 34-летний инспектор полка городского ДПС, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил водителя за выезд на полосу встречного движения при развороте и потребовал у него взятку в размере 2 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности.

«Потом мужчина увидел, что к нему приближаются сотрудники контрольно-профилактического отдела республиканского ГИБДД и, чтобы скрыться с места преступления, инспектор остановил проезжавшую машину «Шевроле Нива», сел в автомобиль, достал табельное оружие и под угрозой его применения потребовал от водителя продолжить движение», — сообщили в СК.