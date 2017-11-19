В ростовской школе для «элитных» детей выделили отдельный туалет

Один из учеников школы Ростова-на-Дону рассказал, как детей делят на "простых" и "золотых".

В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают инцидент, произошедший школе спального микрорайона города. Шумиху поднял один из учеников, заявивший - их делят на «элитных» и тех, кто попроще. Причем классовое неравенство коснулось даже туалетов.

Так, в сеть попал снимок, на котором черным по белому написано, что один из школьных туалетов предназначен только для мальчиков определенных классов. Остальным же предложено пользоваться другими уборными.

"В школе есть четыре вида классов - А, Б, В и тут все логично (алфавит), - рассказал на условиях анонимности автор снимка, который там учится. - Эти классы ничем не различаются, разве что расписание разное. Но среди них затесался еще один класс - «Э». Он платный. Сначала считалось что он - «дополнительный», стоил от 3,5 до семи тысяч рублей в месяц.

У них был свой кабинет, своя «игровая» комната, продленка и некоторые допзанятия. На программа была одна, и на учебу это не должно было влиять, вроде все по правилам. Но, спустя некоторое время, «Э» классы стали иметь некое преимущество над другими, например - новые учебники, а нам достаются старые".