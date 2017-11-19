Выяснено происхождение загадочного пениса с английского пляжа

Специалистам удалось определить происхождение странного предмета, обнаруженного на берегу моря в английском графстве Сомерсет.
В начале сентября местная жительница во время прогулки с собакой нашла на пляже предмет, напоминающий человеческий пенис и мошонку.
Поисками его возможного обладателя занялась полиция, однако после тщательного расследования неожиданно выяснилось, что этот загадочный объект никогда не принадлежал человеку.
Ученые, в том числе к которым обратилось издание, не смогли идентифицировать необычную находку. Объяснение сумел датьспециалист по морской биологии Джошуа Дэвисон. Он выразил предположение, что это выброшенный на берег оболочник — хордовое животное, которое водится в океане. Эти существа прикрепляются к песку или камням на дне и пропускают через себя воду с планктоном.
Мертвого оболочника вполне можно спутать с пенисом. Причем один из видов оболочников называется Phallusia mammillata, где Phallusia происходит от греческого слова Φαλλός — пенис. Об этом пишет Лента.ру
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