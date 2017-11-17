Украинец женился на бабушке, чтобы избежать призыва

Молодой житель Винницы женился на своей внучатой тетке, чтобы избежать призыва в ВСУ.

По информации РИА "Новости" , повестку 22-летний Александр получил 25 октября, а спустя шесть дней уже принес свидетельство о регистрации брака.

"Отец привел призывника в военкомат. И сам за сына сказал: "Он в армию не пойдет, потому что женат, у него супруга — инвалид первой группы". Это меня больше всего поразило", — рассказал военный комиссар Александр Данилюк.

Местные СМИ выяснили, что новобрачная бабушка Зина приходится Александру внучатой теткой: ее сестра была родной бабушкой молодого человека.

"Насколько мы поняли, старушка не знала, что в таком преклонном возрасте вышла замуж. Она думала, что поехала в город переоформлять свое имущество наследникам. А когда узнала — расплакалась", — говорят в сельсовете.

Хотя брак и зарегистрировали, военные собираются обжаловать его в суде. А пока в военкомате также говорят, что Александру придется внимательно следить за здоровьем жены, чтобы та прожила еще по меньшей мере пять лет. Ведь к военной службе его могут призвать до 27-летнего возраста.